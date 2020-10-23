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Кому можно во второй раз получить материнский капитал?

В правительстве РФ определили категорию россиян, которые воспользоваться материнским капиталом смогут повторно. Такая возможность, по сообщению ТАСС, уже закреплена законодательно.

В законодательном документе в эту категорию попали обманутые дольщики, вложившиеся в строительство квартир, однако их застройщик впоследствии оказался банкротом. Но повторно получать материнский капитал, будут иметь право только граждане, которые получили денежную компенсацию, а не готовое жилье. Ранее россияне в таких случаях отстаивали свои права в судебном порядке, так как Пенсионный фонд требовал вернуть выплату.

В России материнский капитал может быть отменен

Представители кабинета министров упомянули, что теперь возвращать в ПФР средства будет Фонд защиты прав дольщиков, россияне-обманутые дольщики будут иметь возможность повторного получения материнского капитала. Соответствующие этому положению поправки уже внесены в Закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Сергей Миронов — лидер «Справедливая Россия», по сообщению интернет-портала «Рамблер» заявил о внесении депутатами от его партии на рассмотрение в Думу законопроекта о продлении законодательных актов по материнскому капиталу бессрочно, причем с ежегодной его индексацией.

Как стало известно 12 октября, члены правительства РФ не поддержали эту инициативу от фракции «Справедливой России». В отзыве на данную инициативу справедливороссов , кабинет министров указывает на то, что данное предложение требует увеличение финансирования программы. А где брать на это средства парламентарии не указали. Корреспонденты трактовали решение правительства, по сообщению того же «Рамблера», как признак отмены материнского капитала в РФ в будущем.

Материнский капитал Россия
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