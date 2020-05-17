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Коронавирус не сумел нарушить платежную дисциплину россиян


 Pavel Markovich0
Платежи
Фото: https://static.ngs.ru/news/2020/99/preview/2eb0752f90e6ae3069bb12a7fcbbd6b3003dfe6a_1620.JPG

По данным информационного агентства «РБК», в период «всероссийской самоизоляции» (в апреле) в банковском сегменте произошел ряд перемен. В частности, банки решили обезопасить себя от недоимки путем пересмотра условий по кредитным договорам. Многие из кредитных организаций повысили первоначальный взнос, необходимый при оформлении ипотеки.

Из-за действия ограничительных мер в России наметился рост первичной просроченной задолженности по кредитам. Темп роста «просрочки» составил 10-17%. Представители банков отметили, что увеличение просроченных платежей связано с соблюдением требований по самоизоляции, ответственностью граждан. Именно это привело к тому, что заемщики впервые не смогли вовремя внести платеж по кредиту.

В целом, ситуация в банковской среде остается стабильной. Колоссального роста просроченной задолженности не был отмечен. Эксперты же отмечают, что все впереди. Кризис еще не накрыл экономику государства. Не исключено, что уже в июне-июле трудности настигнут большую часть экономики, а вместе с тем приведут к росту просроченных платежей по кредитам. Сейчас смягчить воздействие негативных факторов помогают программы по реструктуризации долгов. Также аналитики ожидают пик просроченных платежей после окончания действия программ по реструктуризации долгов.

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На текущий момент россияне стали меньше откладывать или тратить собственные сбережения. Это говорит о том, что доходы населения сократились, и они вынуждены потреблять свои сбережения.

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