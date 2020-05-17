Коронавирус не сумел нарушить платежную дисциплину россиян

По данным информационного агентства «РБК», в период «всероссийской самоизоляции» (в апреле) в банковском сегменте произошел ряд перемен. В частности, банки решили обезопасить себя от недоимки путем пересмотра условий по кредитным договорам. Многие из кредитных организаций повысили первоначальный взнос, необходимый при оформлении ипотеки.

Из-за действия ограничительных мер в России наметился рост первичной просроченной задолженности по кредитам. Темп роста «просрочки» составил 10-17%. Представители банков отметили, что увеличение просроченных платежей связано с соблюдением требований по самоизоляции, ответственностью граждан. Именно это привело к тому, что заемщики впервые не смогли вовремя внести платеж по кредиту.

В целом, ситуация в банковской среде остается стабильной. Колоссального роста просроченной задолженности не был отмечен. Эксперты же отмечают, что все впереди. Кризис еще не накрыл экономику государства. Не исключено, что уже в июне-июле трудности настигнут большую часть экономики, а вместе с тем приведут к росту просроченных платежей по кредитам. Сейчас смягчить воздействие негативных факторов помогают программы по реструктуризации долгов. Также аналитики ожидают пик просроченных платежей после окончания действия программ по реструктуризации долгов.

На текущий момент россияне стали меньше откладывать или тратить собственные сбережения. Это говорит о том, что доходы населения сократились, и они вынуждены потреблять свои сбережения.