«Коронавирусные» выплаты хотят продлить в сентябре семьям с детьми

Бизнесмен Борис Титов в своём интервью заметил, что вспомогательные выплаты многодетным семьям, в сумме 10 тысяч рублей — очень хорошая и правильная идея. Дополнительные средства являются хорошей помощью в период пандемии, а так же пособия повышают покупательский спрос.

Предприниматель отметил, что после объявления о второй волне коронавируса, покупательский спрос увеличился. Торговые центры начали фиксировать покупки граждан, и статистика наглядно демонстрирует, что процент покупок значительно увеличился. Этот факт положительно влияет как на граждан, так и на бизнес, испытывающий трудности в период самоизоляции и переживающий тяжелые убытки.

Борис Титов считает, что ещё одна волна подобных выплат в августе-сентябре положительно отразился на состоянии бизнеса в стране и будет способствовать его плавному возвращению в прежнее русло. По мнению бизнесмена, спрос на продукцию должен обеспечиваться именно населением при помощи активной покупки товаров, и именно этот способ действует гораздо более прибыльно, чем кредиты.