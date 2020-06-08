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ЛДПР предлагает поднять оплату труда российским гражданам минимум в два раза


 Владимир Корниецкий0
Оплата труда
Фото: https://www.mordovmedia.ru/media/news/75362/707a1a9faff07c9128048fcd53317a47.jpg

Депутаты и сенаторы от Либерально-демократической партии России сошлись во мнении, что минимальная оплата труда российских граждан должна быть не менее чем 150 рублей за каждый отработанный час.

«Рамблер» сообщает о действующей почасовой оплате деятельности россиян, заключающих срочные договора или занятых на неполный трудовой день, производимой из расчета минимального размера оплаты труда. На весну-лето этого года такая ставка не превышает 89,85 рубля. В сложившейся ситуации работодатели получают высокую прибыль и существенно экономят на выплатах в соцфонды и налоге на доходы физических лиц.

Предложение об изменении минимальной почасовой оплаты до 150 рублей поддержали сенатор Сергей Леонов и депутаты Госдумы Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов и Алексей Диденко. Ими уже подготовлен и направлен в правительство соответствующий проект, который должен начать действие 1 января 2021 года. Кроме того, законопроект включает проведение индексации часовой ставки. Об этом информирует агентство «Рамблер».

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