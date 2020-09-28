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Льготная ипотека под 6,5% останется в 2021 году

Ипотека
Фото: sun9-4.userapi.com

Российское Правительство одобрило повышение финансирования программы льготной ипотеки, которая предусмотрена общенациональным планом восстановления экономики.

Порядка 12 млрд. рублей будет потрачено российскими властями на снижение ставок по ипотеке в 2021 году. По сравнению с нынешним годом на эти цели будет потрачено вдвое больше средств.

Условия льготной ипотеки, установленные для населения на уровне 6,5% в мае 2020 года, останутся прежними и в следующем году несмотря на увеличение бюджетных расходов. Хочется напомнить, что антикризисные меры в виде льготной ипотеки были одобрены Правительством в разгар эпидемии коронавируса, как общенациональный комплекс мероприятий, способствующих восстановлению экономики.

По мнению финансовых экспертов, продолжение льготных условий ипотеки вызовет дефицит средств на другие государственные программы. Чтобы компенсировать расходы необходимо будет заметно урезать финансирование таких ипотечных программ, как «Сельская», «Семейная» и «Дальневосточная».

Льготная ипотека Правительство Россия Эксперт
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