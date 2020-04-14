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Лучшие способы оплатить ЖКУ в карантин


 Pavel Markovich0

Министерство сообщило о том, что оплату услуг ЖКХ можно отложить, если вы не можете внести деньги через интернет.

Оплата ЖКХ в карантин
Фото: cont.ws

Как оплатить ЖКХ в карантин?

Вследствие того, что жилищно-коммунальные компании закрыты, оплата комуслуг переносится в онлайн-режим. Произвести оплату лучше всего, как указывает Минстрой России и пишет «Российская газета», через личные кабинеты банков, через интернет-порталы и сайты организаций, являющихся поставщиками воды, электричества, газа, тепла. Также можно внести деньги за услуги через сайт управляющей компании.

Еще один способ оплаты комуслуг — ГИС ЖКХ. Эта система выгодна тем, что оплату можно произвести без комиссии. ГИС предусматривает возможность передачи показаний счетчиков. Можно осуществить проверку правильности начисления оплаты. В ГИС можно написать обращение, жалобу. Показания счетчиков принимают по телефону ЖСК, ТСЖ и управляющие организации.

Введены следующие антикризисные меры.

  1. До 2021 года будет действовать мораторий на начисление пени за неуплату коммунальных платежей. Штрафные санкции не должны применяться при частичной и несвоевременной оплате за жилое помещение, за коммуналку, за вывоз мусора и капремонт. Но эти отсрочки прежде всего работают для пожилых людей, не привыкших к онлайн-платежам.
  2. В некоторых регионах отменяются взносы за капремонт. Москва, Московская и Пензенская области не будут оплачивать капремонт 2 или 3 месяца. По вопросу оплаты капремонта решение принимается в органах местной власти.
  3. В связи с опасной эпидемиологической ситуацией приостановлена проверка приборов учета.
  4. В соответствии с постановлением кабмина отключать воду, газ, свет во время пандемии не будут.
  5. Автоматически продляется начисление субсидий на услуги ЖКХ. До 1 октября 2020 года обращаться в соцзащиту с заявлением о продлении субсидии и с документами, подтверждающими доход, не нужно.

Эксперт по ЖКХ Александр Костюков сказал, что всем нам первоочередным образом придется менять свои привычки и мобилизовывать ресурсосберегающее сознание. Тогда мы сможем снизить затраты на ЖКХ. Среди самых энергозатратных приборов он назвал холодильник, микроволновки, стиральные машины, электроплиты и электрочайники.

Источник: realty.rbc.ru

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