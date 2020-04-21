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Минздрав посоветовал россиянам на самоизоляции употреблять меньше калорий


 Pavel Markovich0

Сергей Бойцов, который является главным внештатным кардиологом Минздрава и доктором медицинских наук порекомендовал нашим соотечественникам снизить калорийность своего питания на 30 процентов. Об этом пишут РИА Новости.

Калории
Фото: zen.yandex.ru

Бойцов считает, что данное ограничение требуется россиянам в период самоизоляции. Он говорит, что в условиях изоляции люди едят гораздо чаще из-за близости холодильника. Однако суточную калорийность требуется снизить на 30 процентов. Сергей сообщил, что во время изоляции люди не занимаются физической активностью, что ведет к увеличению массы тела.

До этого ученые из Нью-Йорка предупредили людей, что ожирение будет очень опасным для больных коронавирусной инфекцией. Даже опаснее, чем онкология и многие другие заболевания.

Ученые провели анализ сведений о пациентах, болеющих коронавирусом, которые лечились в Нью-Йорке с 1 марта по 2 апреля. Исследователи сделали вывод, что в группе риска находятся пациенты старше 75 лет, люди, чей возраст от 65 до 74 лет, пациенты у которых слишком большой индекс массы тела (более сорока, при этом нормой является ИМТ 18,5-24,99), а также люди с сердечной недостаточностью.

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