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Москвичам не будут отключать ЖКХ за неуплату до конца 2020 года


 Pavel Markovich0

Ситуация с короновирусной пандемией требует от российских властей своевременных и адекватных мероприятий, способных значительно упростить жизнь москвичей, которые находятся на самоизоляции. Российское правительство, понимая сложность ситуации, взяло на себя ответственность и приняло волевое решение. Своим постановлением кабинет министров запретил отключать коммунальные услуги жителям столицы за долги.

ЖКХ
Фото: dailystorm.ru

Данный факт озвучило агентство «Москва», ссылаясь на Петра Бирюкова, который курирует жилищно-коммунальное хозяйство в мэрии под патронатом Сергея Собянина. Данная инициатива будет иметь юридическую силу до первого января 2021 года.

Также москвичам не будут начислять пеню за просроченные коммунальные платежи и взносы на капремонт. Однако Бирюков напомнил гражданам – любые платежи при желании можно совершить онлайн через интернет- портал Mos.ru или сервис Gosuslugi.ru, для этого имеется все необходимое.

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Любую информацию по удаленным платежам можно узнать у консультантов в телефонном режиме, которые подробно расскажут о возможных способах оплаты за ЖКХ. Напомним, что в начале зимы на территории Китая обнаружили вирус GOVIID -19, который стал источником заражения по всей планете и унес жизни тысяч людей.

Весной Всемирная организация здравоохранения огласила мировую пандемию, и большинство стран объявили карантин. По статистике организации сегодня количество больных короновирусом составляет 3.1 млн человек.

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