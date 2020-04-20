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Москвичей освободили от платы за капитальный ремонт дома


 Pavel Markovich0

В платежных документах, которые в апреле получили жители Москвы, исключены начисления обязательных взносов на капитальный ремонт. Об этом журналистам заявил Петр Бирюков, заммэра Москвы.

Капремонт
Фото: sun9-54.userapi.com

Жители Москвы в период с 1 апреля по 30 июня от оплаты взносов на капремонт освобождаются. В платежках, которые москвичи уже успели получить в апреле, эти начисления отсутствуют, – сообщил Петр Бирюков.

Также, он отметил, что, в связи с эпидемиологической обстановкой, работы, связанные с капремонтом многоквартирных домов временно полностью приостановлены.

По всем объектам они будут возобновлены централизованно. В настоящее время конкретной даты нет и решение будет принято исходя из складывающихся обстоятельств, – уточнил заммэра.

С его слов, обновленные графики выполнения работ по капремонту будут составлены с учетом сезонности и технологии их производства.

Жители о возобновлении работ обязательно будут проинформированы. Графики завершения будут расположены на инфостендах в подъездах, а также на сайте Фонда по капремонту, – заявил Петр Бирюков.

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