Москвичей освободили от платы за капитальный ремонт дома

В платежных документах, которые в апреле получили жители Москвы, исключены начисления обязательных взносов на капитальный ремонт. Об этом журналистам заявил Петр Бирюков, заммэра Москвы.

Жители Москвы в период с 1 апреля по 30 июня от оплаты взносов на капремонт освобождаются. В платежках, которые москвичи уже успели получить в апреле, эти начисления отсутствуют, – сообщил Петр Бирюков.

Также, он отметил, что, в связи с эпидемиологической обстановкой, работы, связанные с капремонтом многоквартирных домов временно полностью приостановлены.

По всем объектам они будут возобновлены централизованно. В настоящее время конкретной даты нет и решение будет принято исходя из складывающихся обстоятельств, – уточнил заммэра.

С его слов, обновленные графики выполнения работ по капремонту будут составлены с учетом сезонности и технологии их производства.