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Москвичей с 1 января 2021 года ожидает повышение пенсий

В следующем году московских пенсионеров ждёт повышение пенсий.

Об этом сообщил глава Москвы Сергей Собянин. И теперь минимальный размер пенсионной выплаты будет превышать сумму 20 000 рублей.

В частности, как значится в сообщении РИА Новости, мэр сказал, что с 1 января 2021 года минимальная пенсия в месяц вместе с городской социальной доплатой будет составлять около 20 222 рубля.

То есть, это значит, что пенсии пожилых людей, которые являются гражданами столицы РФ проиндексируют на 3,7%.

Впрочем это ещё не всё. Ведь 2021 году индексация государственных выплат также ожидается и на пособия семьям с детьми, а также — социальные пенсии.

Кстати, чтобы не тратить зря время на сбор необходимых документов для оформления пенсии и других государственных выплат, россияне с этим вопросом могут обращаться в коммерческие структуры, в том числе и банки, где все хлопоты по сбору справок возьмут на себя специалисты.

Выплата Москва Пенсия
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