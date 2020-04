На территории России запретили продавать маски организациям без фармацевтической лицензии

На официальном сайте Кабинета министров РФ размещено постановление №431, запрещающее организациям, у которых отсутствует разрешение на занятие фармацевтической деятельностью, вести продажу таблеток и мед-изделий. Запрет касается не только сертифицированных медицинских приборов, но также масок, марли, перчаток, респираторов, наборов медицинского белья из нетканых материалов и прочих комплектов одежды для защиты, ограничивающих прямую передачу инфекционных частиц.

Кроме того, Кабмин ввел дополнительные 90-дневные ограничительные меры на получение розничной надбавки на продажу средств индивидуальной защиты. Если опираться на текст постановления, она не может составлять более 10 копеек за штуку. В тексте документа подчеркивается, что отступление производителями и продавцами от этих требований повлечет предусмотренную российским законодательством России ответственность.

Также власти решили упростить порядок регистрации (будет занимать не более 3-х дней) некоторых медизделий, которые играют важную роль в борьбе с распространением COVID-19. Речь идет об аппаратах ИВЛ и АИК, оксигенаторах, лабораторных реагентах, калибраторах, а также предназначенных для выявления коронавируса наборах, медицинских халатах, градусниках, масках, перчатках, регистраторах.

Таким образом, одноразовые изделия, относящиеся к вышеуказанному списку, допускаются к реализации в пределах России даже без получения соответствующего разрешения от представителей Росздравнадзора. Главное условие – факт прохождения регистрации в государстве-производителе. Правда, на получение регистрационного удостоверения в упрощенной форме изготовителям можно будет рассчитывать только до конца текущего года.

Источник: «government.ru»

The following two tabs change content below.