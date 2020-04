Названа безопасная дистанция при коронавирусе

Ученые из Нидерландов и Бельгии выяснили, что безопасная дистанция между людьми во время пандемии COVID-19 варьирует от 4 до 20 метров.

Исследования Технического университета Эйндховена и Лёвенского католического университета говорят, что возможность передачи SARS CoV-2 от инфицированного человека к здоровому напрямую зависит от скорости передвижения субъектов и их положения в пространстве. Как сообщалось в «Популярной механике», для снижения риска заражения достаточно 1,5 — 2 метров. Но это если люди находятся в помещении и движения воздуха практически нет. А вот когда мы попадаем на улицу и движемся, ситуация кардинально меняется.

Потоки воздуха разносят выделяемые при дыхании микрокапли с вирусами назад и в стороны от зараженного, даже если он не чихает и не кашляет. Чем выше скорость движения больного, тем дальше летят микрокапли, причем самые большие и «насыщенные» вирусами оседают практически мгновенно. И получается, что при передвижении на улице надо выполнять несколько другие правила соблюдения дистанции, чем правила для закрытых пространств. Безопасный вариант движения с предполагаемым носителем вируса является бег, ходьба и езда на велосипеде бок о бок и сзади по диагонали. Исследователи настаивают на том, что:

Если вы будете соблюдать правила передвижения, , соблюдать дистанцию, а также запасетесь нужными лекарствами на случай оказания первой помощи при подозрении на заражение, беда обойдет вас стороной.

The following two tabs change content below.