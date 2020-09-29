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Названа оптимальная и комфортная температура для дома

Температура
Фото: businesspskov.ru

Для поддержания комфортного температурного режима многие россияне с наступлением первых холодов начнут использовать обогреватели.

По мнению эколога-эксперта и директора лаборатории «Экология жизненного пространства» Антона Ястребцева, при использовании обогревателей необходимо придерживаться некоторых норм, чтобы избежать перегрева помещения. Согласно санитарным нормам, средний показатель температуры в квартире не должен превышать 23 градуса с допустимой погрешностью плюс минус два градуса.

Ястребцев советует россиянам обязательно использовать в помещении увлажнители воздуха, во избежание сухости, которая может вызвать аллергию наряду с неприятными ощущениями в носу и на кожном покрове.

Эксперт подчеркнул, что использование увлажнителей перед отопительным сезоном не актуально, так как приемлемый показатель влажности держится в помещении после летнего сезона.

Хочется отметить, что в некоторых российских регионов отопительный сезон уже открыт. К примеру, в Омске, Томске и Барнауле отопление начали давать 22 сентября. В столице подача тепла в жилые дома была начата 28 сентября.

Россия Температура Эколог Эксперт
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