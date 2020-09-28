Нечастые признаки, сигнализирующие о приближении инсульта

Такие признаки, как расстройство речи, асимметрия лица и нарушение равновесия являются типичными для инсульта и они хорошо известны. Но есть и другие признаки, которые встречаются не часто, но тоже являются предвестниками микроинсульта. К ним относится подъем артериального давления до 220 мм. рт. ст. и гипертонический криз.

Об этом стало известно из беседы Рустема Гайфутдинова, доцента кафедры нейрохирургии, неврологии и медицинской генетики Казанского медуниверситета с журналистами портала «Ura.ru».

По словам специалиста, о приближении микроинсульта могут указывать такие симптомы, как ощущение онемения и покалывания в области языка, щек, кистей рук, локализованный характер нарушений двигательного аппарата, появление гемиопии (расстройства видимости в виде выпадения полей зрения), сильные распирающие головные боли, сопровождающиеся рвотой.

Иногда встречается заторможенность, падение активности, появление вращательного головокружения, ощущение двоения в глазах, потеря сознания.

«Даже в том случае, если данные симптомы наблюдались в течение 15-30 минут и потом прошли, на них нужно обратить внимание и пройти комплексное обследование. В противном случае не избежать настоящего инсульта, который может произойти в течение года», — предупредил Гайфутдинов.

Если у человека возник инсульт, ему нужно оказать медицинскую помощь в течение первых полутора часов. Среди мер профилактики — жесткий контроль уровня сахара в крови и регулярное измерение давления. Очень важно правильно питаться и поддерживать физическую форму.

По мнению врачей, и об этом уже сообщалось ранее, болезни опорно-двигательной системы очень часто становятся причиной инсульта и летального исхода.