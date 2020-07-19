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Неизвестные льготы для пенсионеров

Льготы для пенсионеров
Фото: avatars.mds.yandex.net

В РФ есть такие льготы для пенсионеров, о которых они не знают. Это налоговые льготы и адресная финансовая помощь.

Портал «Пронедра» рассказал о том, что пенсионеры могут или платить меньшие суммы по налоговым выплатам, или вообще освободиться от этих выплат. Для того, чтобы получить такие права, надо обратиться в ФНС и предоставить туда необходимые документы. Например, люди пенсионного возраста могут быть освобождены от налога на недвижимость (дом, квартира, земля, гараж) и транспорт.

Кроме этого, в 2019 году начали работать несколько специальных программ, направленных на адресную социальную помощь. Эти программы работают прежде всего для тех, у кого пенсия меньше прожиточного минимума. Информация о такой помощи находится в местных административных органах. К такой помощи относится закупка предметов гардероба, продуктов питания, оказание денежной помощи, за счет региональных доплат в том числе.

Для работающих пенсионеров предусмотрен дополнительный отпуск, диспансеризация. Как сообщает издание, почти все торговые сети предоставляют людям пенсионного возраста акции и скидки, которые проводятся в определенное время и действуют при наличии пенсионного удостоверения.

Льготы для пенсионеров Россия Социальная помощь ФНС
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