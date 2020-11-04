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Некоторые категории россиян могут выйти на пенсию раньше срока

Пенсионное удостоверение

По словам главы Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, уже в следующем году некоторые категории российских граждан смогут досрочно претендовать на страховую пенсию, которая позволяют закончить трудовую деятельность раньше срока.

В первую очередь, нововведение коснется тех россиян, которые трудятся на вредных, особо опасных и тяжелых предприятиях. К таких гражданам относятся работники химических, машиностроительных и металлургических производств, а также специалисты горнодобывающей отрасли.

Кроме этого, страховая пенсия коснется работников, занятых в особо важных социальных сферах, к которым относятся медики, педагоги и артисты. В перечень потенциальных пенсионеров также войдут инвалиды и граждане, работающие в условиях Крайнего Севера, а также многодетные матери в зависимости от количества детей.

Недавние совместные исследования Общероссийского профсоюза образования и Центра анализа «Сафмар» позволили выяснить, что подавляющее большинство российских педагогов не нашли возможности перестать работать, уйдя на пенсию.

Без трудовой деятельности на пенсии учителя не смогут сохранить приемлемый уровень достаточности на положенные выплаты от государства. Согласно исследованию, порядка 84% педагогов в будущем желают остаться работать в вузе, детском саду или школе при достижении пенсионного возраста.

Пенсионное удостоверения Пенсия
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