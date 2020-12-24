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Немецкие ученые назвали натуральные продукты для борьбы с КОВИД-19

Итак, ученые из Германии после проведенных исследований пришли к выводу, что коронавирус поможет уничтожить уже давно известное науке природное средство. Данную исследовательскую работу провели специалисты из университетской клиники Эссен.

Исследования показали, что глицирризиновая кислота вполне способна подавлять вирус – КОВИД-19, а содержится данная кислота в корне солодки. Таким образом, водный экстракт корня солодки способен нейтрализовать действие вируса. Кроме того, глицирризиновая кислота совершенно безопасна для человеческого организма, а также хорошо им переносится. Также ученые доказали, что антиоксиданты, которые содержатся в кислоте, обладают хорошим противовоспалительным действием на организм человека.

Стоит заметить, что немецкие исследователи также обратили свое внимание на то, что еще существуют также другие натуральные и природные продукты, которые вполне смогут помочь в борьбе с КОВИД-19 организму.

Натуральный сок обычной черноплодной рябины достаточно эффективно сможет подавить активность прогрессирующего вируса эффективностью до 97 %. Кроме того, гранатовый сок также сможет уничтожить до 80 % патогенов вируса КОВИД-19. Немецкие ученые выделили корень солодки, сок рябины, а также гранатовый, как наиболее эффективные средства для борьбы и профилактики вируса.

Стоит заметить, что употребление обычного зеленого чая также поможет положительно повлиять на ход лечения заболевания. Ведь в состав всех этих напитков входят растительные полифенолы, а также кислая среда, которые собственно и помогают вести борьбу с КОВИД-19 или как минимум помогают организму быстрее пройти курс лечения от заболевания.

Коронавирус Лечение Продукты
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