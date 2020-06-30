Несмотря на пандемию COVID-19, в России с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Как сообщает издание «360» тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут с 1 июля 2020 года.

Информацию о росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги, объявленном несмотря на предпринятые против распространения коронавирусной инфекции меры, подтверждает источник «Рамблер». Отдельно сообщается об увеличении оплаты в разных регионах РФ в зависимости от инфляции, при ограничении максимального размера правительством. Повышение тарифов ориентируется на оценку инфраструктуры, платежеспособность населения и другие индивидуальные показатели.

В текущем году ожидается рост тарифов на ЖКХ во многих регионах России, но с небольшими оговорками. В Москве поднимутся тарифы на воду, газ, отопление, электричество и канализацию, тогда как стоимость обслуживания домофонов, телеантенн, а также оплата жилья и взносы на капремонт останутся прежними.

По причине пандемии проведено освобождение жителей России от штрафов за неуплату до 2021 года. На региональном уровне вводятся и другие льготы, например, в Московской области на три месяца были заморожены тарифы на горячую воду и газ. По сообщениям агентства «Рамблер».