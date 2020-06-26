Новые меры поддержки россиян и увеличение ставки НДФЛ

За неделю до голосования, касающегося изменения Конституции, президент обратился к гражданам, анонсировав новые меры поддержки и изменения, ожидаемые в стране.

Одним из основных нововведений станет отмена плоской шкалы расчета НДФЛ. 13-процентная ставка налога, существовавшая последние 20 лет, уйдет в прошлое. С января будущего года россияне, имеющие доход свыше 5 млн руб (месячный доход – 416700 руб), будут платить НДФЛ по ставке 15%. Причем повышенная ставка будет распространяться лишь на ту часть доходов, что выше 5 млн руб. Полученные средства власти планируют направить на лечение детей, покупку лекарств и средств реабилитации. Согласно статистике Росстата, доходы более 3 млн евро имеют 0,8% работающих граждан (примерно 0,5 млн человек).

Наиболее масштабную антикризисную меру поддержка продлят. В следующем месяце россияне повторно смогут получить по 10000 руб на каждого ребенка 2-16-летнего возраста. На это будет выделено 274 млрд руб. Таким способом власти намерены стимулировать покупательскую способность наименее защищенной части общества.

Программа субсидирования ипотеки будет расширена. Ранее россиянам предложили взять кредит на покупку жилья в новостройке до 1 ноября под 6,5%. Для регионов льготную ипотеку можно получить в размере до 3 млн руб, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 8 млн руб. При этом базовый взнос должен составить не менее 20%. Теперь предельные суммы будут увеличены. Для Московской и Петербургской агломераций максимальная отметка составит 12 млн руб, для регионов – 6 млн руб. Базовый платеж уменьшится до 15%.

Для ИТ-компаний будет предусмотрен налоговый маневр, в рамках которого налог на прибыль предполагается уменьшить до 3% (с 20%), размер страховых взносов – до 7,6% (с 14%). Беспрецедентные меры будут действовать бессрочно. В итоге компании из данного сегмента получат очень привлекательные возможности для быстрого развития.