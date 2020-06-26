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Новые меры поддержки россиян и увеличение ставки НДФЛ


 Pavel Markovich0
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Фото: karelia-news.net

За неделю до голосования, касающегося изменения Конституции, президент обратился к гражданам, анонсировав новые меры поддержки и изменения, ожидаемые в стране.

Одним из основных нововведений станет отмена плоской шкалы расчета НДФЛ. 13-процентная ставка налога, существовавшая последние 20 лет, уйдет в прошлое. С января будущего года россияне, имеющие доход свыше 5 млн руб (месячный доход – 416700 руб), будут платить НДФЛ по ставке 15%. Причем повышенная ставка будет распространяться лишь на ту часть доходов, что выше 5 млн руб. Полученные средства власти планируют направить на лечение детей, покупку лекарств и средств реабилитации. Согласно статистике Росстата, доходы более 3 млн евро имеют 0,8% работающих граждан (примерно 0,5 млн человек).

Наиболее масштабную антикризисную меру поддержка продлят. В следующем месяце россияне повторно смогут получить по 10000 руб на каждого ребенка 2-16-летнего возраста. На это будет выделено 274 млрд руб. Таким способом власти намерены стимулировать покупательскую способность наименее защищенной части общества.

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Программа субсидирования ипотеки будет расширена. Ранее россиянам предложили взять кредит на покупку жилья в новостройке до 1 ноября под 6,5%. Для регионов льготную ипотеку можно получить в размере до 3 млн руб, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 8 млн руб. При этом базовый взнос должен составить не менее 20%. Теперь предельные суммы будут увеличены. Для Московской и Петербургской агломераций максимальная отметка составит 12 млн руб, для регионов – 6 млн руб. Базовый платеж уменьшится до 15%.

Для ИТ-компаний будет предусмотрен налоговый маневр, в рамках которого налог на прибыль предполагается уменьшить до 3% (с 20%), размер страховых взносов – до 7,6% (с 14%). Беспрецедентные меры будут действовать бессрочно. В итоге компании из данного сегмента получат очень привлекательные возможности для быстрого развития.

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