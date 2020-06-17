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Новые пособия одиноким матерям могут стать реальностью


 Владимир Корниецкий0
Пособия
Фото: img.gazeta.ru

Руководство Национальным родительским комитетом (НРК) выразило свою озабоченность критическим материальным положением одиноких матерей и отцов, которые воспитывают детей единолично и направило в кабинет министров инициативу по решению данной проблемы.

В документе предлагается временно ввести дополнительное финансирование таких семей, чтобы помощь им пережить сложное время пандемии коронавируса. Об этом сообщила глава НРК Волынец Ирина.

Женщина утверждает – карантинные меры значительно ухудшили экономику страны, многие люди находятся в бесплатных отпусках, некоторые вовсе лишились работы и скоро пересекут границу бедности. По мнению Волынец, одинокие родители социально незащищены и существующих пособий не хватает на нормальную жизнь.

«Прошу осуществить выплату отцам и матерям-одиночкам ежемесячную денежную компенсацию, равную двум прожиточным минимумам до конца 2020 года для каждого члена семьи», — сказано в сообщении.

Также Ирина упомянула, что действующие льготные выплаты должны сохраниться в полном объеме.

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