О резком ужесточении условий для кредитных каникул: чего ожидать россиянам?

Правительством России были утверждены максимальные размеры вкладов, согласно которым граждане будут иметь право просить банковские учреждения о предоставлении кредитных каникул. Ознакомиться с документом можно на портале кабмина, где и было указано о резком ужесточении условий, которые теперь подойдут разве что небольшому заёмщику.

Что касается физических лиц, то для них размеры кредита не будут превышать 250 000 р, в то же время разрешённая сумма для индивидуального предпринимателя – до 300 000 р, а для потребительских кредитов, в которых предусмотрен лимит кредитования для физического лица – до 100 000 р.

При этом ограничение для автокредита равняется 600 000 р. в случаях с самыми скромными авто, а для ипотеки и кредитов, что не связаны с деятельностью предпринимателей – 1 500 000 р. Стоит отметить, что средние размеры ипотечных кредитов в РФ составляют около 2 500 000 р, а в столичном регионе – 4 500 000 р.

Для получения каникул заёмщики должны будут предоставить документы о снижении их дохода в сравнении со среднемесячным доходом за прошлый год на 30% и более. Поскольку закон начал действовать с 3 апреля, то он будет распространяться только на те вклады, которые были сделаны до этого дня.

Источник: «Lenta.ru»

