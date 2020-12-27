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Обязательно ли делать поверку счетчиков с 1 января 2021 года

Начиная с 1 января 2021 года заканчивается срок действия разрешения не делать поверку счётчиков, которое было установлено ещё в апреле 2020 года Постановлением Правительства РФ. Большинство собственников жилья уже привыкли к данному факту, однако теперь использовать и подавать показания счётчиков без их поверки будет запрещено.

Фактически, данным постановлением Правительство попросту приостановило действие одного из пунктов правил жилищно-коммунальных услуг, согласно которому отсутствие поверки счётчиков приравнивается к категории счётчиков, которые «вышли из строя». Следовательно, показания счётчиков, не подверглись поверке, не будут приниматься, а плата за услуги ЖКХ будет рассчитываться исходя из соответствующего норматива.

Зачем нужна поверка счётчиков?

Когда действовало данное разрешение, многие достаточно активно обсуждали его отрицательные последствия. По своей сути счётчики направлены на то, чтобы коммунальные ресурсы расходовались более экономично.

В свою очередь, поверка давала возможность осуществлять контроль над достоверностью показаний счётчиков. С другой же стороны, в нынешних условиях для многих собственников жилья поверка счётчиков была очень затруднительна.

Будет ли продлён запрет на начисление пени и отмену поверки счетчиков в следующем году?

В настоящий момент времени идёт обсуждение вопроса о возможном продлении запрета о взимании пени за задолженность по ЖКУ. Однако никто не говорит о том, как именно будут обстоять дела со счётчиками. Возможно, что и запрет на пеню, и разрешение не делать поверку будут продлены и в дальнейшем.

В случае, если Правительством не будет принято такое решение, собственникам жилья со следующего года придётся делать поверки своих счётчиков. В противном случае плата за услуги ЖКХ будет взиматься по соответствующему нормативу.

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