Оценка Гинцбурга: можно ли планировать беременность после вакцинации

По мнению Александра Гинцбурга, директора научно-исследовательского центра микробиологии и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи, после вакцинации от коронавируса беременеть можно. Но при этом он уточнил: так как вакцинация проходит в два этапа, то не следует планировать зачатие между прививками.

«Лучше, если беременность будет запланирована в период после вакцинации. Но если беременность наступила в прививочные сроки, то никакой опасности в этом нет»,- сказал Гинцбург агентству «РИА Новости».

Раньше прошло сообщение, что добровольным участницам пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» было выдвинуто условие, чтобы они воздержались от возможности забеременеть в этот период. Если беременность наступит, то женщина будет отстранена от вакцинации и оправлена под наблюдение специалистов до наступления родов.

Последние рекомендации Минздрава РФ относительно лечения от COVID-19 касались противопоказаний к вакцинации отдельных категорий граждан. В эту группу вошли дети младше 18 лет и беременные (кормящие) женщины, т.к. пока еще нет сведений о безопасности и эффективности прививки для этой категории лиц.

По исследованиям американских ученых, проведенных в августе, стало известно, что тяжелое течение коронавирусной инфекции обуславливает в том числе и беременность.

Первая вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V», созданная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа 2020 г. В этой связи выступил Президент России Владимир Путин. Он сказал, регистрация лекарства прошла в соответствии с российским законодательством и мировой практикой.