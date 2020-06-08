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Опасно ли устанавливать на телефон приложение банка?


 Владимир Корниецкий0
Банк
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Мобильные приложения, установленные на смартфон, могут представлять опасность для пользователей. Так, они могут быть использованы мошенниками для доступа к имеющимся на счетах денежных средств и персональным данным. Об этом сообщается на портале «Рамблер».

Значительно снизить угрозу помогают приложения-антивирусы, которые, будучи установленными на телефон, предотвращают хищение денег и конфиденциальных данных пользователя.

Предотвратить хищение может и сам владелец мобильного устройства, если он не будет бездумно допускать к счетам с крупными суммами и кликать по ссылкам, поступающим от подозрительных телефонных номеров.

Эксперты настоятельно рекомендуют пользователям применять для обращения с имеющимися на их счетах деньгами лишь приложения, официально связанные с банками. Эти сервисы доступны в магазинах приложений.

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Мобильный банкинг относится к наиболее популярным способам использования смартфонов, что подтверждает глава АНО «Цифровые платформы» А. Щельцин. В то же время он предупреждает, что неофициальных приложений следует остерегаться, т. к. они добывают данные о пользователях и продают их рекламодателям. Приобрести их могут и мошенники.

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