Ортопед назвал эффективный способ улучшить сон

Константин Терновой, врач травматолог — ортопед делится советами для улучшения качества сна и лучшего восстановления организма.

Специалист утверждает, что основой здорового ночного отдыха, при котором тело максимально отдыхает, является правильное место для сна. К примеру, при неправильно подобранном матрасе могут возникнуть проблемы с позвоночником и засыпанием, а это грозит недосыпом, хронической усталостью и развитием депрессии.

Для избежания проблем, следует остановить выбор на жёстком матрасе, который время от времени нужно переворачивать.

«С течением времени любой матрас имеет свойство продавливаться под весом человека, (особенно некачественный). Поэтому его нужно чаще переворачивать или менять, если образовалось много неровностей», — цитирует радио Sputnik эксперта.

Оливия Ареццоло (сомнолог из Австралии), 8 июля отметила, что от недосыпа страдает не только внешность человека, но и кожный покров (появляется сухость, обезвоживание, меняется цвет). Доказано, что у спящих меньше 5 часов происходит снижение восстановления кожного барьера на 30 %.