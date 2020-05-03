Основные признаки финансового мошенничества от доктора экономических наук

По мнению бывшего министра экономики Татарстана, доктора экономических наук и эксперта по проекту финансовой грамотности Марата Сафиуллин, выявить попытку мошеннических манипуляций с денежными средствами может каждый. Среди мошенников могут оказаться, как мелкие организации, предоставляющие финансовые услуги, так и крупные банки.

Первым признаком экономической аферы может являться баснословная годовая ставка. Особое внимание необходимо обратить на ставки свыше 35%, — уточняет экономист. Депозиты физических лиц под высокий процент говорит о падении рентабельности финансовой организации или обмане.

Прежде чем доверить свои сбережения микрофинансовым организациям, банкам, пенсионному фонду, брокерам или инвестировать в зарубежные компании, необходимо убедиться о наличие действующей лицензии или разрешения от ЦБ РФ на данный вид операции, а именно возможность привлекать денежные средства физических лиц на свои счета. Запросить копию разрешения или лицензии может любой обратившийся для совершения сделки.

Инвестирование средств на фоне нынешней экономической ситуации имеет смысл только в активы проверенных компаний.