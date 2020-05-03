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Основные признаки финансового мошенничества от доктора экономических наук


 Pavel Markovich0
Мошенничество
Фото: 9111s.ru

По мнению бывшего министра экономики Татарстана, доктора экономических наук и эксперта по проекту финансовой грамотности Марата Сафиуллин, выявить попытку мошеннических манипуляций с денежными средствами может каждый. Среди мошенников могут оказаться, как мелкие организации, предоставляющие финансовые услуги, так и крупные банки.

Первым признаком экономической аферы может являться баснословная годовая ставка. Особое внимание необходимо обратить на ставки свыше 35%, — уточняет экономист. Депозиты физических лиц под высокий процент говорит о падении рентабельности финансовой организации или обмане.

Прежде чем доверить свои сбережения микрофинансовым организациям, банкам, пенсионному фонду, брокерам или инвестировать в зарубежные компании, необходимо убедиться о наличие действующей лицензии или разрешения от ЦБ РФ на данный вид операции, а именно возможность привлекать денежные средства физических лиц на свои счета. Запросить копию разрешения или лицензии может любой обратившийся для совершения сделки.

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Инвестирование средств на фоне нынешней экономической ситуации имеет смысл только в активы проверенных компаний.

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