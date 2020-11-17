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Особенности перевода денег с карты на карту в 2021 году

Перевод денег

В 2021 году переводы средств между картами будут под дополнительным контролем. В правительстве пообещали, что удерживать НДФЛ с поступлений денег на карты россиян без дополнительных оснований не станут. Также не запланированы и изменения в законопроекты, позволяющие делать это.

В Минфине подтвердили, что абсолютно все переводы на счет нельзя считать доходом. Граждане могут выполнять транзакции безвозмездно или в качестве подарка. Такие получения не должны облагаться налогом. Нельзя относить к доходу и переводы между счетами одного человека. Однако если при проверке будет решено, что средства получены за товары, работы, услуги, то на них начислять НДФЛ.

Повышенное внимание будет уделяться ситуации, когда человек получает средства из различных источников. В таком случае проверяющие будут считать, что он оказывает услуги или выполняет работу без оплаты налогов. Стабильные переводы от одного источника представители ФНС могут расценить как плату за аренду или работы. В этом случае в отношении лица не исключено открытие проверки.

Эксперты уверены, что начисление НДФЛ будет выполняться в редких случаях, блокировка карты со стороны финансовой организации более вероятна. В рамках противодействия выводу нелегальных доходов банкам разрешат следить за движением средств на счетах россиян. Под подозрение подпадут следующие действия: резкий рост расходов и доходов, неожиданное поступление денег и быстрое их обналичивание, существенные покупки при небольшом доходе, поступление средств из множества различных источников и нетипичные для собственника карты операции. Эти операции станут рассматриваться в качестве основания для последующей блокировки карты.

Банк Перевод денег Пластиковые карты
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