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Партия Прилепина о пенсионном возрасте и Донбассе


 Владимир Корниецкий0
Пенсия
Фото: pensiya-expert.com

Партия «За правду» во главе с Захаром Прилепиным в предвыборной программе внесла предложения о снижении пенсионного возраста и проведении референдума по ДНР, ЛНР и Приднестровью.

РИА «Новости», ссылаясь на партию, сообщает, что ее члены выступают за скорейшее признание Донецкой и Луганской народных республик и Приднестровья и включение их в состав РФ.

Еще есть предложение через референдум присоединить к России Южную Осетию и Абхазию. Относительно Белоруссии партийцы сказали, что с ней надо строить полноценное Союзное государство с общей валютой рублем и единым бюджетом.

Политики хотят, чтобы был ликвидирован Пенсионный фонд, и пенсии платились из бюджета. Они выступают за границу пенсионного возраста в 60 лет, за право работающих пенсионеров иметь все индексации, надбавки и компенсации.

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В перечне предложений — отмена ЕГЭ, увеличение количества бюджетных мест в вузах и создание депозита для новорожденных граждан на 1 млн. руб., чтобы по достижении 18 лет оплатить обучение и купить жилье.

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