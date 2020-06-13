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По прогнозам доллар в 2021 году может упасть на 35%


 Владимир Корниецкий0
Падения доллара
Фото: 24tv.ua

Согласно заявлению Стивена Роуча, старшего научного сотрудника Йельского университета, в 2021 году ожидается существенное падение курса доллара. Оно может достичь 35%.

Основная причина – тенденция к снижению уровня лидерских позиций США в глобальном масштабе. Этот процесс наблюдается в последнее время правления президента Дональда Трампа.

В своей колонке авторитетного ресурса Bloomberg Today, Стивен Роуч отметил, что близится к концу эпоха «непомерных привилегий» доллара, как лидирующей мировой валюты.

По данным исследователя, в США ожидается рост бюджетного дефицита, а также снижение потребительских возможностей и сбережений. По его словам, на это могут повлиять никому ненужные торговые противостояния с Китаем, крупнейшим кредитором Америки.

Политика Трампа ведет к снижению репутации страны в международных организациях, которые до сих пор активно поддерживали США и их влияние в мире. А последние пререкания президента с представителями ВТО и, основанное на личных обидах, решение сократить на территории Германии американский контингент, могут существенно сказаться на их содействии.

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