Всего 10 лет назад считалось, что безвкусным может быть только поставляемое из-за рубежа мясо, которое перед замораживанием вымачивали в разных растворах и всячески «химичили» для увеличения веса и предохранения от порчи. Но с 2015-го потребности России практически целиком удовлетворяются собственным производством мясопродуктов, а жалобы на безвкусность слышатся все громче.

Почему мясо безвкусное?

Потребители отмечают, что вкус мяса при росте цен на него становится все хуже. Многие считают, что животные выращиваются на гормонах и антибиотиках, поэтому от них получают невкусные продукты. На самом деле на качество могут влиять множественные факторы:

Порода животных. Состав кормов. Возраст животного. Правильный забой. И еще добрый десяток разных нюансов, включая содержание и уход.

Мясные породы

В действительности порода скота, его генетическая предрасположенность к накоплению внутримышечного коллагена и жира – это фундамент мясного вкуса, способного удовлетворить самого требовательного гурмана. Коллаген, если он в избытке, придает конечному продукту жесткость. И наоборот. Простой пример – абердин-ангусский рогатый скот с нежным и сочным мясом.

Жирность животных – второй фактор. Если порода накапливает подкожное сало или межмышечный жир, это не прибавит продуктам приятности. Внутримышечный жир – совсем иное дело. Он при тепловой обработке тает и делает мясо сочным, ароматным, прибавляя ему кулинарной ценности.

Тонкости откорма

В массовом производстве даже травоядный рогатый скот получает комбикорма для быстрого набора веса. Но для бычков зерно не является их природной пищей. Зато сельхозпроизводителям выгоднее высокобелковый откорм вместо содержания на пастбищах.

Кстати, хорошую говядину видно даже на прилавке по цвету жира. У вскормленных естественным образом животных жир желтоват. После зернового откорма он ярко-белый, а мясо без запаха и безвкусное.

Возраст животного

Популярным заблуждением является ценность телятины. Несмотря на диетические достоинства, она безвкусна по сравнению с мясом взрослого, зрелого быка. Оборотной стороной является то, что с возрастом мышечные волокна приобретают жесткость.

Следующий нюанс – вызревание. Даже после смерти животного его мясо может приобретать непревзойденный вкус и аромат при определенном режиме вызревания с контролем уровня влажности и температуры.

Забой

Страх перед смертью способен сделать мясо безвкусным. Стрессовый забой сделает его сухим, темным и жестким. С этой точки зрения гуманность на бойне, когда животное оглушают перед смертью – залог наслаждения мясоеда за столом.