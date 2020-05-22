В прошлом году компанией ESET среди российских пользователей был проведен опрос на тему общедоступных сетей Wi-Fi. Результаты опроса не выявили ничего сверхъестественного: большинство людей свободно подключались к беспроводным сетям в таких общественных местах, как кафе, аэропорты, гостиницы и т.д.

Однако повод для опасений все же есть: многие из пользователей посредством незащищенной сети пользовались различными банковскими приложениями, посещали соц. сети, осуществляли онлайн-покупки и проверяли свою почту!

Чем опасен публичный (бесплатный) Wi-Fi

Как мошенники похищают персональные данные? Так как общедоступная беспроводная сеть является незащищенной (отсутствие шифрования и др.), злоумышленники легко могут получить доступ к персональным данным пользователей Wi-Fi сети. Например, мошенник может запустить свою Wi-Fi-сеть, замаскировавшись под общественные места.

Или, как вариант, перенаправит на копию какого-нибудь популярного сайта, где потребуется ввести учетные данные или предложат скачать вредоносное ПО. Чтобы не нарваться на мошенника, при использовании общедоступных беспроводных сетей достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций:

Не следует пользоваться функцией автоподключения к сохраненным в настройках гаджета точкам доступа Wi-Fi. Желательно пользоваться VPN. Если название сети вызывает подозрения, то такую связь лучше обойти стороной или лишний раз уточнить точное название у хозяина заведения. При нахождении в общественных местах лучше воздержаться от посещения интернет-магазинов и соц. сетей. А вот посмотреть видео на YouTube или почитать новости можно без опасений за последствия. Если нет нужды в интернет подключении, то и Wi-Fi рекомендуется отключать тоже. При посещении сайтов особое внимание нужно уделять надписи, которая стоит перед доменом – https! Наличие такой надписи свидетельствует о безопасном подключении.

Напоследок следует упомянуть о том, что у легальных Wi-Fi-сетей имеется специальная страничка для авторизации. Как правило, на таких страницах вводится сначала номер телефона, а потом код из СМС. Злоумышленники больше всего полагаются на невнимательность пользователей, а не на свои технические навыки. Поэтому рекомендуется устанавливать на свои гаджеты антивирусные программы и пользоваться VPN!