Почему в сериале «Тэриус» 2018 года упоминается коронавирус?

Любопытное открытие сделали поклонники южнокорейских сериалов. Оказалось, что теленовелла-детектив «Тэриус у меня за спиной» (2018 г.) спрогнозировала возникновение коронавируса Covid-19.

В 10 серии первого сезона на 53 минуте этого сериала можно обнаружить упоминание об появлении некой опасной заразы. В многосерийной картине перечисляются симптомы коронавирусного поражения. Также, там сообщается, что период инкубации длится 2 недели и против такой инфекции вакцины нет.

Коронавирус, по сюжетному замыслу сериала, поражает легкие и был произведен в лаборатории. К его разработке причастны террористы.

На жизнь министра покушаются преступники. Они собираются заразить чиновника с помощью бомбы, которая наполнена инфекцией. В детсад, в который ведомственный глава приезжает с визитом, закладывают смертоносное устройство.

Безусловно, творцы сериала «Тэриус у меня за спиной» никаким даром предвидения не обладают. И эпизод с коронавирусом – не больше, чем обычное совпадение. Эта опасная инфекция ученым известна довольно давно (с 1969 года), но раньше она с такой большой скоростью не распространялась.