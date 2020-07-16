Почти 80 подмосковных пляжей готовы к купальному сезону

Согласно сообщению пресс-службы правительства и губернатора Московской области, после снятия ограничений на посещения зон отдыха около водных объектов в связи с эпидемией коронавируса, жителям Подмосковья будет где покупаться. К купальному сезону готовы почти 80 пляжей в области.

В частности, документы уже оформлены у семи пляжей. Еще у 33-х оформление документов находится на завершительной стадии – ожидается получение заключения Роспотребнадзора. 38 пляжных зон получили акты МЧС о техническом освидетельствовании. Остальные пока откроются не в полном режиме.

Как известно, купание на отечественных пляжах возможно только после получения одобрения от Роспотребнадзора. Для этого на местах отдыха около воды должны быть выполнены все меры предосторожности и соблюдаться техника безопасности. Одно из основных требований – наличии и полноценное функционирование спасательного поста. Также пляж необходимо оснастить буйками и местами для купания детей. Кроме этого, требуется выполнить профилактические меры, связанные с COVID-19: проводить дезинфекцию, нанести сигнальную разметку и разместить информационные щиты.