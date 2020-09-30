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Подробности о досрочных назначениях пенсий в 2021 году

Пенсия
Фото: mtdata.ru

Пенсионный фонд России заявил о продолжении выплат досрочно назначенных пенсий гражданам, официально признанным безработными. Уже представлен к обсуждению проект бюджета с учетом осуществления финансового обеспечения как на будущий год, так и на плановый период двух последующих лет.

Какие именно безработные попадают под досрочное назначение пенсии? В основном это категория граждан, достигших определенного возраста, не имеющих возможности официально трудоустроиться.

Более подробно о нюансах досрочного назначения пенсий Пенсионным фондом России рассказала своим читателям «Российская газета». На выплаты могут рассчитывать граждане за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода. Таким образом в этом году по возрасту женщины выйдут на пенсию в 55,5 лет, а мужчины в 60,5 лет. В 2021 году женщины и мужчины могут стать пенсионерами, соответственно, в 56,5 лет и 61,5 года. Пенсионный рубеж 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин будет установлен в 2028 году. Но при условии возникновения проблем с трудоустройством граждане могут выйти на пенсию раньше срока.

Официальное подтверждение того, что человек не может найти работу выдается в центре занятости. Кроме того, учитывается факт увольнения с предыдущего места работы по причине сокращения или в связи с ликвидацией предприятия. Необходимый страховой стаж предпенсионера должен составлять 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Безработные Пенсионный Фонд Пенсия Россия
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