Популярность какого жилья будет падать в 2021 году?

Эксперты в сфере недвижимости назвали типы квартиры, популярность которых в следующем году будет снижаться. На спрос повлияют сокращение доходов и пандемия. Покупатели начнут делать выбор в пользу загородного жилья, предпочитая его многокомнатным лотам с большой ценой. Существенно снизится и популярность квартир на высоких этажах.

Планировочные решения все сильнее влияют на выбор покупателей, желающих получить максимум «рабочих квадратов» за имеющиеся средства. Застройщики уже сейчас предлагают множество решений в рамках одного проекта. В 2021 году будет отчетливо проявляться тренд на сверхфункциональные планировки, а квартиры с неудачной эргономикой потеряют в цене. Узкие ниши, низкие потолки, неудобные углы, длинные коридоры и прочие недостатки существенно скажутся на ликвидности квартиры.

Также упадет и популярность квартир в старых домах с проходными комнатами и крохотными кухнями. Схожая ситуация возможна и с элитными квартирами, построенными в 2000-х годах, где на огромная площадь спроектирована крайне нерационально.

Жилье с отделкой все популярнее, об этом говорит статистика (65-процентный рост продаж). В общем объеме данные лоты занимают 40-процентную долю. В 2021 году тренд сохранится. Покупатели в желании сократить время на отделочные работы будут стремится купить полностью готовое жилье. Кроме того, отделка входит в стоимость, что позволит включить расходы на нее в ипотеку.

Популярность огромных квартир снизится. Недвижимость в 150-200 кв.м. потеряет в спросе, покупатели предпочтут ей загородные дома. Перемены наблюдаются уже сегодня, поскольку в условиях пандемии и падения доходов подобный вариант многим кажется более приемлемым. Продолжат терять покупателей и эксклюзивные квартиры с необычной планировкой.

Продажи малометражек и студий, спрос на которых в последнее время заметно вырос, просядут. Пандемия уже снизила их популярность. Подобные варианты отлично подходят для одиночного проживания, но нередко в них селятся пары или несколько человек. С выходом на удаленную работу проблем с проживанием в малометражках значительно добавилось. Покупатели уже сейчас чаще интересуются возможностью разделить пространство, чтобы получить место для работы. Доля студий в объеме реализованных квартир составляет 7,9%, в 2021 году эксперты ожидают падения показателя.

Спрос на переоцененные лоты упадет значительно. Сегодня покупателя из-за чрезмерно высокой стоимости не могут найти около 35% жилья на вторичке Москвы. В результате продавец либо снимает объект с продажи, либо уменьшает цену. Вне зависимости от состояния и количества комнат переоцененные квартиры внимания не привлекают, а с учетом снижения доходов вероятность продать их будет минимальной.

Москва стремительно растет вверх, а домов с 30 и более этажами уже достаточно много. Жилье на высоких этажах радует малым уровнем шума и уникальностью видов. Однако платить за такие объекты приходится больше, что отпугивает покупателей. Большинство клиентов отдают предпочтение лотам на 5-15 этажах. С учетом перенасыщенности сегмента популярность жилья на верхних этажах будет сокращаться.