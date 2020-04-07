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Премьер-министр РФ анонсировал новый пакет мер поддержки населения


 Pavel Markovich0Связи поста:

В связи с пандемией коронавирусной инфекции Правительство Российской Федерации подготавливает новые законопроекты в целях поддержки население и противодействию проникновение Covid-19 в стране, а также искусственное поддержание малого и среднего бизнеса. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об этом 7 апреля.

Премьер-министр РФ

В ходе собрания с представителями фракции «Справедливая Россия», Мишустин анонсировал новый пакет мер безопасности, сообщает ТАСС. Он заявил, работа ведется с президентом РФ В.В Путиным. Пакет мер охватывает «широкий круг решений», туда также входит цели, поддержать народ и бизнесменов в трудную минуту. Но точно не известно, что именно, подготовило Правительство.

Напомним, 25 марта, в среду, президент РФ вышел в эфир с обращением к нации, в связи с повесткой распространение инфекции Covid-19. Он предложил целый пакет новых законопроектов направленных на поддержку народа и внутренней экономике в целом.

Вот что предложил президент:

  1. приравнять минимальный больничный к уровню МРОТа.
  2. Поднять пособия для безработных и ввести кредитные каникулы, направленные на тех, чьи доходы уменьшились на 30% и более.

2 апреля премьер-министр РФ упорядочил и утвердил официальное оформление больничных и льгот по временной нетрудоспособности, эти изменение коснуться лиц старше 65 лет, связано это с тем, что пожилые люди находятся в группе риска.


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