Премьер-министр РФ анонсировал новый пакет мер поддержки населения

В связи с пандемией коронавирусной инфекции Правительство Российской Федерации подготавливает новые законопроекты в целях поддержки население и противодействию проникновение Covid-19 в стране, а также искусственное поддержание малого и среднего бизнеса. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об этом 7 апреля.

В ходе собрания с представителями фракции «Справедливая Россия», Мишустин анонсировал новый пакет мер безопасности, сообщает ТАСС. Он заявил, работа ведется с президентом РФ В.В Путиным. Пакет мер охватывает «широкий круг решений», туда также входит цели, поддержать народ и бизнесменов в трудную минуту. Но точно не известно, что именно, подготовило Правительство.

Напомним, 25 марта, в среду, президент РФ вышел в эфир с обращением к нации, в связи с повесткой распространение инфекции Covid-19. Он предложил целый пакет новых законопроектов направленных на поддержку народа и внутренней экономике в целом.

Вот что предложил президент:

2 апреля премьер-министр РФ упорядочил и утвердил официальное оформление больничных и льгот по временной нетрудоспособности, эти изменение коснуться лиц старше 65 лет, связано это с тем, что пожилые люди находятся в группе риска.

