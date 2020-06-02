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Производство золота в России может увеличиться в двое


 Владимир Корниецкий0
Золото
Фото: https://storage.myseldon.com/news_pict_86/86B1F798F1CEE3DA0E50EC0C85570C5B

Как сообщают «Известия», власти РФ планируют вдвое повысить производство золота. Такой результат станет возможным при условии отмены ввозного НДС в размере 20% на драгоценные металлы. Законопроект уже разрабатывается. Авторы сообщают, что планируют внести документ на рассмотрение Госдумы уже в июне текущего года, то есть, в этом месяце.

Как известно, на сегодняшний день в Российской Федерации каждый год перерабатывают почти 300 тонн золота. Показатели можно увеличить минимум в два раза, если приобщить к производству необработанный металл, импортированный из Африки, Средней Азии и Латинской Америки.

Традиционно драгоценные металлы, в частности, золото, считаются защитным активом от нестабильности на финансовом рынке. Сейчас, в условиях мирового экономического кризиса, все заинтересованы в увеличении объемов производства золота. Особенно актуальный этот вопрос для России, где, согласно официальной статистике, запасы золота уменьшаются уже 6 месяцев подряд и на сегодняшний день составляют 73,4 тонны.

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