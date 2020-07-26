Психиатр объяснил, почему мужчинам необходимо плакать

По мнению психиатра Евгения Фомина, плач представляет собой эффективное средство против стресса, к которому мужчинам рекомендуется прибегать не реже женщин.

Излишняя эмоциональная сдержанность, по мнению врача, может нанести вред здоровью. Помимо этого, передает радио Sputnik 26 июля, этот фактор является также одной из причин меньшей, по сравнению с женщинами, продолжительности жизни российских мужчин.

Как отметил Фомин, ошибочным является мнение, что совет поплакать, чтобы получить облегчение, не подходит для мужчин. При всей своей физической силе они скорее будут переживать молча из-за страха выглядеть недостаточно мужественно. В этом отношении женщины, которые чтобы снять напряжение могут, не стесняясь, плакать, обладают серьезным психологическим преимуществом.

Специалист указал, что для нервной системы плач полезен из-за того, что в его процессе выходят наружу негативные эмоции.

Кроме того, слезы развивают эмпатию, делают зрение четче, и в буквальном смысле вымывают из организма вещества, стимулирующие стресс.

Фомин объяснил, что гормон пролактин, который содержатся в слезе, является одним из гормонов стресса.

Психолог Арина Липкина, которая 25 июля напомнила о важности объятий для каждого человека, также посоветовала не исключать их полностью даже в период самоизоляции из-за коронавирусной пандемии. Отсутствие объятий приводит, по ее словам, к ощущению одиночества.