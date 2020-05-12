Российские банки хотят выдавать кредиты по новым правилам

Пандемия наложила отпечаток на все сферы жизнедеятельности, в том числе и на банки. Сейчас у банковских учреждений нет возможности проверять платежеспособность заемщиков, и поэтому многие из них могут ввести ограничения на выдачу коротких потребительских кредитов. Об этом сообщил «Коммерсантъ«, ссылаясь на экспертов.

Сейчас такие ограничения есть только у Кредит Европа банка, который приостановил выдачу коротких займов из-за низкой востребованности в связи с текущей ситуацией. Специалисты предполагают, что эти меры могут применить и другие банки.

Также поясняется, что в период ограничительных мер, связанных с коронавирусом, кредитным организациям невыгодно растрачиваться на глубокую проверку заемщиков ради небольших кредитов. Издержки для банков от таких займов в некоторых случаях могут оказаться намного выше предполагаемого процентного дохода.

По поводу кредитов под залог эксперты считают, что тут изменений не будет. Сейчас клиентам, подавшим заявки на беззалоговые потребительские кредиты, банки уже стали предлагать брать кредиты под залог.

Ранее сообщалось о том, что была отменена выплата кэшбэка за товары, купленные в интернете. Сделано это из-за того, что Центробанк временно снизил комиссию на эквайринг. Кредитные организации заверили, что все эти меры временные и только для снижения убытков.