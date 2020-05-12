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Российские банки хотят выдавать кредиты по новым правилам


 Pavel Markovich0
Банки-кредиты
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Пандемия наложила отпечаток на все сферы жизнедеятельности, в том числе и на банки. Сейчас у банковских учреждений нет возможности проверять платежеспособность заемщиков, и поэтому многие из них могут ввести ограничения на выдачу коротких потребительских кредитов. Об этом сообщил «Коммерсантъ«, ссылаясь на экспертов.

Сейчас такие ограничения есть только у Кредит Европа банка, который приостановил выдачу коротких займов из-за низкой востребованности в связи с текущей ситуацией. Специалисты предполагают, что эти меры могут применить и другие банки.

Также поясняется, что в период ограничительных мер, связанных с коронавирусом, кредитным организациям невыгодно растрачиваться на глубокую проверку заемщиков ради небольших кредитов. Издержки для банков от таких займов в некоторых случаях могут оказаться намного выше предполагаемого процентного дохода.

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По поводу кредитов под залог эксперты считают, что тут изменений не будет. Сейчас клиентам, подавшим заявки на беззалоговые потребительские кредиты, банки уже стали предлагать брать кредиты под залог.

Ранее сообщалось о том, что была отменена выплата кэшбэка за товары, купленные в интернете. Сделано это из-за того, что Центробанк временно снизил комиссию на эквайринг. Кредитные организации заверили, что все эти меры временные и только для снижения убытков.

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