Российские эксперты назвали процент переносчиков коронавируса, у которых болезнь протекает бессимптомно

По заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в некоторых регионах страны доля пациентов с бессимптомным протеканием коронавирусной инфекции достигает 50%. А в Московской области этот показатель составляет примерно 52%.

А. Попова убеждена, что для того, чтобы выявлять как можно больше бессимптомных переносчиков коронавируса, необходимо охватить тестирование как можно больше людей. Так, по данным Роспотребнадзора, в первой половине марта таких пациентов в среднем по стране было до 10%; сейчас – около 30%.

Как рассказала накануне вице-премьер РФ Т. Голикова, многие из тех, кто не испытывает никаких симптомов на ранних стадиях, в дальнейшем сталкиваются со стремительным развитием болезни. В результате люди, не страдающие в течение нескольких дней ничем кроме легкого кашля и небольшого насморка, вдруг оказываются в реанимационной палате под аппаратом ИВЛ. Конечно, не у всех пациентов исход неблагоприятный, но такие случаи нередки. По словам вице-премьера, Россия сейчас переживает «глубокий этап» развития заболевания.

Как отметил на днях Владимир Путин, положение дел с коронавирусом в стране ухудшается. Определяющими в отношении дальнейшего развития ситуации станут ближайшие недели. Президент подчеркнул важность правильного выстраивания профилактических мер в регионах.

Напомним, что по состоянию на 15.04, в мире почти два миллиона человек заболели коронавирусом. Количество смертельных случаев перевалило за отметку 125 тысяч. В России поражено инфекцией более 21 тысячи людей, из них порядка 1700 уже побороли болезнь, а 170 – погибли.