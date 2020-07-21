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Россия приготовилась экономить на бюджетных расходах

Бюджетные расходы
Фото: img.tsargrad.tv

Речь идёт о планах правительства России в ближайшие три года сэкономить на расходах по бюджету. Об этом сообщило РБК Григория Берёзкина, опубликовав ссылку на методику Минфина о расчёте базовых бюджетных ассигнований 2021 — 23 гг.

В документе говориться о суммарных расходах бюджета в известный период (расходы будут сокращаться на 10%). Для этого есть две второстепенные причины: отказ от воплощения в жизнь ряда программ и смещение их срока реализации. Планы по достижению сбалансированности федерального бюджета стали главной причиной изменений.

Именно ассигнования как незащищённая часть бюджета «пострадают» от сокращений. В 2021 году ожидается их уменьшение на 1,4 триллиона рублей, в 2022 -23 гг. на 1,8 и 1,3 триллиона соответственно.

Сокращение также повлияет на индексацию чиновничьих зарплат, государственную программу вооружений (сокращение на 5 %), реформу оплаты труда федеральных госслужащих.

При этом размеры расходов на публичные нормативные обязательства (социальные пособия) останутся неизменными. Перемены не отразятся на содержании судебной системы и обслуживании государственного долга (правительство намерено удержать госдолг в пределах 20 процентов ВВП).

Резкое падение цен на нефть и, следовательно, снижение дохода от бюджета и реализации нефтегазовых продуктов, а также коронавирусная пандемия стали поводом для пересмотра бюджета.

Бюджет Григория Березкина Правительство Россия
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