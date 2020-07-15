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Россиян хотят материально поощрять за обнаружение просроченных товаров

Просроченный товар
Фото: img.tsargrad.tv

По сообщению RT, депутат ГД Василий Власов предложил поощрять материально россиян, которые находят  в продуктовом магазине просроченный товар.

Как сообщает «Рамблер», будучи депутатом Госдумы от ЛДПР, Власов является также первым замглавы комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Им было написано и отправлено письмо с вопросом о просроченных продуктах питания начальнику Роспотребнадзора Анне Поповой. В документе депутат напомнил, что по закону для юрлиц предусмотрен штраф от 20 до 30 тысяч рублей за то, что он продают еду с прошедшим сроком годности. Парламентарий хочет, чтобы покупатель, выявивший факт продажи просроченной продукции и известивший об этом компетентные органы, в качестве вознаграждения получил половину суммы штрафа.

Власов просит рассмотреть вопрос целесообразности создания подходящего правового механизма, исходя из того, что его реализация поможет повысить роль общественного контроля за нарушениями, связанными с реализацией просроченных продуктов.

Василий Власов Просроченный товар Россия Штраф
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