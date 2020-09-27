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Россиян ожидает рост тарифов на газ и электроэнергию

Тарифы
Фото: gdb.rferl.org

С июля 2021 года, как сообщает «Рамблер», россиянам придется платить повышенные тарифы на газ, пассажирские перевозки по железной дороге и электроэнергию.

С июля следующего года цена на газ для потребителей, по информации РЕН ТВ, возрастет на 3 процента. Рост тарифов на электроэнергию может составить 5 процентов. Также предполагается что с января 2021 года стоимость пассажирских ж/д перевозок увеличится на 3,7 процента.

Повышение тарифов на услуги в морских портах и грузовых железнодорожных перевозок может составить соответственно 3,6% и 3,7%.

Ранее в «СП» были названы российские регионы, в которых затраты на услуги ЖКХ являются наибольшими. Лидером по оплате коммунальных услуг является Камчатский край, жителям которого приходится платить ежемесячно более девяти тысяч рублей. В Магаданской области оплата данных услуг составляет 8760 рублей, далее с показателем в 7792 рублей следует Москва, в Ненецком автономном округе за ЖКХ придется отдать 7619 рублей.

Газ Россия Тарифы Электроэнергия
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