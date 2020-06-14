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Россиянам рассказали какие будут изменения в пенсиях с 1 июля


 Владимир Корниецкий0
Изменения в пенсиях
Фото: www.kremlinrus.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru

С 1 июля в России увеличивается количество льготных категорий пенсионеров и добавляются к пенсиям плановые льготы. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Страховые пенсии с надбавкой будут получать опекуны несовершеннолетних, ранее такие выплаты не индексировались. Также с 1 июля будет восстановлена индексация пенсионных выплат для работающих пенсионеров, закончивших трудовую деятельность.

Еще предусмотрено 2 плановые льготы. Это рассрочка по прошлым долгам для тех, у кого доход не больше двух МРОТ, и выплаты по возрасту для граждан , кому исполнилось 75 лет.

А с 1 августа увеличатся на 9, 13% накопительные пенсии, это повышение будет касаться 80 тыс. пенсионеров, у кого ежемесячный доход 956 руб. Для участников софинансирования пенсионных накоплений выплаты увеличатся на 7,99%.

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О повышении пенсий говорилось и ранее. Коэффициент повышения высчитывался, исходя из показателей инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года. Трехпроцентный уровень инфляции был превышен в три раза.

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