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С 1 августа для промышленности оптовые цены на газ «Газпрома» повысятся  — приказ ФАС

Цены на газ
Фото: mstrok.ru

С 1 августа оптовые цены на газ вырастут на 3%. Об этом сообщила Федеральная Антимонопольная Служба на своем информационном портале. Повышение коснется как промышленные предприятия, так и население.

Цены на газ внутри страны регулируются государством. Обычно повышение происходит с 1 июля, но в этом году из-за пандемии коронавируса, повышение произойдет с 1 августа. Из-за сложной экономической ситуации и в связи с эпидемией рассматривался вопрос о заморозке цен на поставки газа населению. Однако это предложение не получило одобрение правительства.

К сожалению, рост цен на энергоносители, и в частности на газ, уже стало недоброй традицией. К примеру, в 2018 году цены на газ выросли на 3,4%, в 2019 – на 1,4%. На период 2020-2024 год также намечается ежегодное повышение цен, в пределах 3%.

Отличительной особенностью нынешнего повышения цен является то, что оно происходит на фоне падения спроса на газ и соответственно, розничных цен, во всем мире. По мнению некоторых экспертов, Газпром таким образом пытается компенсировать выпадающие доходы от экспорта.

Газпром Промышленность Россия Цены на газ
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