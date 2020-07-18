С 1 августа оптовые цены на газ вырастут на 3%. Об этом сообщила Федеральная Антимонопольная Служба на своем информационном портале. Повышение коснется как промышленные предприятия, так и население.

Цены на газ внутри страны регулируются государством. Обычно повышение происходит с 1 июля, но в этом году из-за пандемии коронавируса, повышение произойдет с 1 августа. Из-за сложной экономической ситуации и в связи с эпидемией рассматривался вопрос о заморозке цен на поставки газа населению. Однако это предложение не получило одобрение правительства.

К сожалению, рост цен на энергоносители, и в частности на газ, уже стало недоброй традицией. К примеру, в 2018 году цены на газ выросли на 3,4%, в 2019 – на 1,4%. На период 2020-2024 год также намечается ежегодное повышение цен, в пределах 3%.

Отличительной особенностью нынешнего повышения цен является то, что оно происходит на фоне падения спроса на газ и соответственно, розничных цен, во всем мире. По мнению некоторых экспертов, Газпром таким образом пытается компенсировать выпадающие доходы от экспорта.