Самые вкусные сигареты с кнопкой 2021 года по рейтингу ТОП-10

Капсульные сигареты становятся все популярнее с каждым годом. Появился такой продукт в США еще в 2008. В России сигареты с кнопкой стали продаваться не так давно. Поэтому еще не все имеют представление о данном продукте. Даже многие опытные курильщики не могут дать четкое определение и характеристику сигаретам с капсулой.

Кнопочная сигарета, на первый взгляд, мало чем отличается от обычной. Но внутри нее есть капсула с ароматическим содержимым. Место ее нахождения маркируется кнопкой. Если на нее надавить до щелчка, то капсула лопнет и из нее выделится жидкость, которая пропитает табак определенным ароматом. Классическим вкусом является ментоловый. Также есть вкусы с ягодным, шоколадным, цитрусовым, фруктовым ароматом. Продаются и миксы.

Нажимать на кнопку специалисты советуют, докурив сигу до середины. Тогда получится завершить процесс любимым ароматом. Если же активировать ароматический режим в начале, тогда к концу от него ничего не останется. Аромат быстро выдыхается.

Сначала капсульные сигареты продавались по высокой цене, поэтому были по карману далеко не каждому. Сегодня же в продаже появились бюджетные серии. Поэтому любой желающий может выкурить интересную и оригинальную кнопочную сигу.

Рейтинг ТОП-10 самых вкусных сигарет с кнопкой

У многих курильщиков возникают сложности с выбором капсульных сиг. Ведь их ассортимент достаточно широкий. С целью упрощения выбора предлагаем вам ознакомиться с рейтингом. В нем представлены самые вкусные сигареты с кнопкой. Рейтинг составлен на базе характеристик, качества продукции и отзывов курильщиков.

В топ-10 капсульных сигарет 2021 года вошли следующие марки:

Esse Secret.

Kent D-Mix Plus.

Parliament Tropic Voyage.

Winston XS Aqua.

ESSE Exchange.

Next Violet Mix.

Marlboro Double Mix.

Parker&Simpson.

Rothmans Demi Click.

BOND Premium Mix.

Рассмотрим каждую пачку по подробнее.

1. Esse Secret

Средняя цена: 140 рублей

Esse Secret – почетный лидер среди капсульных сигарет. Особенно популярна данная марка среди женщин. Упаковка состоит из 20 сиг. В ней содержатся сигареты с разными вкусами. Есть эвкалиптовый, мятный, ягодный, лаймовый и фруктовый аромат. Какая из них какой запах имеет, неизвестно. Название Esse Secret говорит само за себя. Чтобы узнать, какой вкус у той или другой сигареты, нужно ее попробовать. Esse Secret приятные и не горчат.

2. Kent D-Mix Plus

Средняя цена: 140 рублей

Kent D-Mix Plus – легкие двухкнопочные сигареты. Одна капсула имеет аромат освежающего лайма, а вторая ментолово-черничная. Представлены в линейке и другие вкусовые комбинации. Поэтому серия Kent D-Mix Plus идеальна для любителей экспериментов. Сигареты данной марки не дают неприятного табачного запаха. Они длиннее обычных. Упакованы в элегантную коробку. Но цена их выше средней.

3. Parliament Tropic Voyage

Средняя цена: 160 рублей

Это высококачественные сигареты с двумя вкусами. Доступны на выбор ягодно-ментоловые и фруктово-ментоловые. Ароматизаторы качественные, не дают ощущения химии. Продукт этой серии отличает яркая и стильная упаковка, высокая цена.

4. Winston XS Aqua

Средняя цена: 105 рублей

Это уникальные сигареты. В их капсуле содержится не ароматизатор, а обычная вода. При нажатии на кнопку исчезает вкус и запах табака. Многие курильщики называют такую серию Винстон со вкусом обычной воды.

5. ESSE Exchange

Средняя цена: 140 рублей

Сигареты ESSE еще в 2003 стали любимыми для многих женщин России. Выпускает их корейский производитель специально для представительниц слабого пола. Недавно появилась серия ESSE Exchange. Это сигареты с кнопкой с манговым вкусом. Экзотический сладкий аромат сразу пришелся по душе девушкам и женщинам. Но приятный запах является не единственным плюсом. Особенность их в наличии черной стильной упаковки. Сигареты удлиненные и утонченные. Их послевкусие перебивает табачный запах.

6. Next Violet Mix

Средняя цена: 130 рублей

Неплохим бюджетным вариантом является Next Violet Mix. Внешнее исполнение пачки и самих сигарет элегантное и утонченное. Их чаще выбирают женщины. У сигарет есть фильтр. Он выполнен в виде мундштука. К преимуществам Next Violet Mix относят отсутствие неприятного табачного запаха и свежесть. Идеальный вариант для девушек и женщин.

7. Marlboro Double Mix

Средняя цена: 135 рублей

На российском рынке такой продукт с 2018 года. По внешнему виду особо не отличается от обычного Мальборо. На фильтре есть две кнопки. Соответственно, сигареты содержат 2 капсулы. Одна дает ментоловый аромат, а вторая – фруктово-ягодный. В Marlboro Double Mix предусмотрено два варианта курения. Кнопки можно активировать две одновременно, получив необычную смесь ароматов и оригинальное послевкусие. Можно лопать капсулы по очереди. Тогда получится более полно оценить каждый запах сигарет Marlboro Double Mix и наслаждаться приятным ароматом дольше.

Характерной чертой продукта считается высокое качество. Производитель Мальборо использует для создания своей продукции добротный табак. Но при этом он не сильно крепкий и высокого качества. Сигареты Marlboro Double Mix дают приятное послевкусие и мягкость.

8. Parker&Simpson

Средняя цена: 105 рублей

Сигареты марки Parker&Simpson продаются с 2015 года. Востребованы у многих курильщиков. В них есть все необходимое. Качество табака находится на высшем уровне. При этом стоят Parker&Simpson недорого. Предлагаются они с двумя вкусами. В синей пачке находятся сигареты с ароматом морозного ментола. Продукт в фиолетовой упаковке содержит ароматизированные капсулы со вкусом ягодного коктейля.

Parker&Simpson в процессе их курения не выделяют много дыма. Это идеальный выбор для тех, у кого родственники и члены семьи, друзья не курят и плохо переносят табачный запах.

Уникальность Parker&Simpson в наличии фильтра-мундштука. Он на 70% снижает потребление курильщиком никотина и канцерогенных смол. Но очень легко мнется. Поэтому не все довольны наличием подобного фильтра. Но данный недостаток несущественный. Его перебивает стоимость пачки сигарет Parker&Simpson. Она доступная каждому.

9. Rothmans Demi Click

Средняя цена: 140 рублей

Опытные курильщики покупают сигареты производителя Rothmans. Чаще всего это выбор мужчин. Многие отмечают, что табак Rothmans имеет особый запах и послевкусие. Не так давно фирма порадовала своих потребителей выпуском серии вкусных сигарет с кнопкой. Но производитель решил придать капсуле немного другие функции. Она не заглушает терпкость табака, а выгодно его оттеняет. Rothmans – это великолепный выбор для любителей экспериментов.

Rothmans Demi Click – самый востребованный продукт производителя. Сигареты содержат классический табак. Капсула дает освежающие лаймовые нотки. Лимонный запах легкий и универсальный. Поэтому идеально подходит представителям обоих полов. Оснащаются они фильтром нового поколения. Его качество высокое. Именно за это продукцию Rothmans ценят и выбирают многие мужчины и женщины.

10. BOND Premium Mix

Средняя цена: 130 рублей

Сегодня это одна из востребованных марок капсульных сигарет. Отличается доступной стоимостью и приемлемым качеством. BOND Premium Mix вызвали интерес у многих курильщиков. Они предлагаются с разными ароматическими капсулами. Например, есть сигареты с яблочным, клубничным, фруктово-ментоловым запахом.

По крепости BOND Premium Mix можно отнести к средней категории. Очень приятно пахнут. Имеют одно неоспоримое преимущество – при курении не вызывают раздражение в горле, першение. Поэтому курильщика не беспокоит кашель. Не слышен сильный запах табака для окружающих. Что также немаловажно.

Продукция компании BOND – это оптимальный вариант для представителей обоих полов, которые ценят оригинальность и любят экспериментировать. Выбор ароматов хороший. Особое внимание рекомендуется обратить на BOND Super Mix. Это пятикнопочные сигареты. Предугадать вкус нереально. И в этом плюс и оригинальность данной серии.

На какой из представленных в рейтинге самых вкусных марок сигарет с кнопкой остановиться, решать вам. Следует учитывать личные вкусовые предпочтения и финансовые возможности. Лучше попробовать несколько вариантов, чтобы найти свой продукт. Любая из описанных выше серий не разочарует. Главное, не забывать о том, что никотин не несет пользы организму. Поэтому употреблять сигареты с капсулами следует умеренно, чтобы не навредить своему здоровью.