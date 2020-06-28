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Самый простой способ профилактики коронавирусной инфекции


 Владимир Корниецкий0
Способ профилактики
Фото: big-rostov.ru

По мнению Тайваньских ученых простое полоскание горла значительно снижает вирусную нагрузку на организм и в целом оказывает положительное влияние на течение COVID-19. Они советуют использовать раствор поваренной соли, физраствор или обычную воду из водопровода для полоскания горла и ротовой полости.

В журнале Public Health были опубликованы результаты исследований, которые подтверждают пользу полоскания горла в профилактических целях медработникам и простым людям. Было доказано, что сразу же после заражения наибольшая концентрация вируса наблюдается именно в горле.

На основании этого заключения тайваньские ученые сделали вывод: если снизить концентрацию вируса на ранней стадии, то болезнь будет протекать в более легкой форме. Необходимо не только пропагандировать ношение масок, регулярное мытье рук и дистанцирование, но и полоскание горла.

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Ранее в издании «Профиль» были опубликованы итоги исследования, сделанные учеными инфекционной лаборатории Бостонского университета (NIEDL) и компанией Signify. Способ, который они придумали, уничтожает коронавирус за 25 секунд. В своих опытах они применяли специальные лампы с ультрафиолетовым излучением, которые эффективно снижали активность SARS-CoV-2. В ходе эксперимента ученые брали материал, обработанный вирусом, и воздействовали на него разными дозами УФ-излучения.

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