Сколько лет нужно откладывать зарплату, чтобы купить квартиру в Москве?

Специалисты веб-сайта «Мир квартир» разузнали, какой срок требуется жителю российского региона, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Москве, не влезая в кредиты.

Аналитики смотрели на сведения Росстата по средней з/п, а московскую квартиру оценили в 6 млн рублей. В рамках исследования предполагается, что житель региона откладывает на приобретение жилья всю зарплату. Такое может быть, если в семье имеется еще один работающий, который своей получкой может обеспечивать семью. Или есть какой-либо другой доход.

Специалисты считают, что быстрее всего получится отложить средства у жителей Чукотского автономного округа. Им понадобится всего четыре с половиной года. Средняя зарплата в регионе составляет более ста тысяч рублей, как и в Ямало-Ненецком округе. Столичным жителям придется копить на жилье в своем городе примерно 5,5 лет.

Люди, которые проживают в Магаданской области, на Сахалине, в ХМАО, Тюменской области, на Камчатке и в Якутии должны будут ничего не тратить со своей получки от 5,6 до 7,2 лет. А жители Северной столицы смогут накопить требуемую сумму за 7,7 лет. Дольше всего должны будут откладывать уроженцы Ивановской области — практически 19 лет. А тем, кто проживает в республике Дагестан, на Алтае, Карачаево-Черкеской республике, Тамбовской области, Кабардино-Балкарской республике и других кавказских регионах, понадобится от 17,6 до 18,6 лет.