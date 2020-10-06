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Случаи, когда мобильный телефон нужно переводить в беззвучный режим

Беззвучный режим
Фото: cdn.iz.ru

Мобильный телефон необходимо переводить в режим «без звука», если того требуют предписания этикета, например во время деловых переговоров. На эту тему высказался директор Института информационных технологий Университета «Синергия» Станислав Косарев в разговоре с агентством «Прайм».

По мнению Косарева, функция беззвучного режима пригодится при посещении театра, кино, балета или концерта. На таких мероприятиях действует негласное правило — выключать звук на телефоне, чтобы не мешать другим зрителям.

Нередко, перевод смартфона на режим «без звука» обусловлен служебной необходимостью, во время совещаний или семинаров.

Эксперт также упомянул, что перевод телефона на беззвучный режим благоприятно сказывается на человеческом здоровье. Во время ночного отдыха крайне важно избавиться от раздражителей, нарушающих качество сна, ведь человеку нужно спать не менее восьми часов.

Беззвучный режим Директор Телефон Эксперт
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