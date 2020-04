Советы для родителей: чем заняться подростку на карантине

Время на карантине может стать отличной возможностью для ежедневно занятых на работе родителей сблизиться с ребенком-подростком. Узнать поближе его увлечения и разделить интересы. Да и просто пообщаться, восполнить дефицит недоданного в суете будней родительского внимания.

Опасный вирус отправил большинство семей в долгую изоляцию в стенах собственного дома. После привычки встречаться всем вместе только по выходным и в будни за ужином это может восприниматься, как нелегкое для родительской психики испытание. Чтобы такого не произошло, психологи советуют гнать прочь все сожаления и мрачные мысли.

Изоляция не будет восприниматься в качестве катастрофы, если каждому найти увлекательное, позволяющее провести это время с пользой, занятие. Особенно это важно для подростков, которые не могут и не должны целыми днями с тоской смотреть на то, что происходит за окнами.

И тем более, не стоит позволять им проводить целые дни с гаджетами в руках. Компьютерные игры могут быть развлечением в разумных пределах. Но и помимо них есть множество захватывающих идей для вынужденного досуга.

Почему бы для начала не собраться вместе с детьми на большой семейный совет? За общим столом можно установить правила поведения, проработать совместные планы на завтрашний день и на неделю. Договориться о сотрудничестве при проведении, к примеру, генеральной уборки. Но главное – обменяться своими мечтами.

Обсудить важные вопросы и принять решения. Составить большой список всего, на что раньше катастрофически не хватало 25-го часа в сутках. Ведь для увлеченного человека дни и недели пролетают легко и незаметно, если основными правилами остаются:

Если у подростка уже есть любимое хобби в виде бисероплетения или построения моделей парусников, вопрос о поисках интересного занятия решается сам собой. Лишь бы не забывал делать перерывы в работе. При отсутствии хобби всегда можно найти новые увлечения.

Например:

Умение мыслить креативно продолжает оставаться нешуточной ценностью даже в век всеобщей компьютеризации. Машины этого не могут, да и люди не рождаются с таким талантом. Креативность можно и нужно развивать. Практически такую же ценность представляет умение мыслить критически, вести споры и достойно выходить из конфликтных ситуаций. Эти навыки тренируются системой специальных упражнений.

Подросток вполне может:

Хотя психологи считают, что подросток не станет скучать, и сам найдет интересное для себя занятие на карантине, есть множество способов провести время интересно всей семьей. Например, ролевые игры. Можно играть в пиратский корабль или в необитаемый остров, превратиться в героев любимого фэнтези или покорителей Вселенной на чужой планете.

Это даст возможность подростку и его родителям включить фантазию, отвлечет от неприглядной современности с гуляющими по улицам вирусами. Наконец, можно отправиться за город на природу. Такие прогулки объединяют семью не хуже игр. Теперь думаю Вы сможете придумать, чем заняться с ребенком на карантине, и не только хорошо провести время но и с пользой.

